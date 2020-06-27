КПРФ выдвинула Вадима Гришкова для участия в выборах губернатора Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Ленинградский обком КПРФ в воскресенье провел конференцию, на которой состоялось выдвижение кандидата от этой партии на пост губернатора региона - им стал Вадим Гришков.

В настоящее время своих кандидатов выдвинули партии "Единая Россия" (Александр Дрозденко), "Гражданская платформа" (Александр Габитов) и ЛДПР (Андрей Лебедев). Таким образом, кандидат от КПРФ стал четвертым выдвиженцем. Гришков сказал ТАСС, что всего по КПРФ было пять кандидатур, включая его собственную. "Три из них сняли свои кандидатуры в мою пользу и официально об этом заявили, за меня проголосовало большинство", - сообщил он.

"Сегодня меня выдвинули, - отметил Гришков. - Я доцент кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Я член партийного бюро областного комитета и кандидат в члены ЦК партии, 10 лет уже в партии".

Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 471 145 избирателей, что составило 82,1% принявших участие в выборах.