Вологодский избирком зафиксировал факт двойного голосования по поправке к конституции

ТАСС, 27 июня. Избирательная комиссия Вологодской области зафиксировала нарушение при голосовании по поправке к конституции РФ: одна из участниц голосования дважды отдала свой голос - сначала в помещении участка, а затем на придомовой территории. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального избиркома.

"На одном из избирательных участков города Вологды участница голосования, получив бюллетень, проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не уведомив о своем голосовании членов комиссии, проголосовала и на придомовой территории. Факт двойного голосования был оперативно выявлен членами комиссии. Председатель облизбиркома Денис Зайцев сообщил об инциденте в Центральную избирательную комиссию РФ, а также обратился в УМВД России по Вологодской области для проведения проверки и привлечения к ответственности виновных лиц", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в сообщении, выявленный факт явно является спланированной провокацией. Женщина является членом территориальной избирательной комиссии Вологодского муниципального района от Коммунистической партии Российской Федерации и, как считают в областном избиркоме, она не могла не знать, что совершает правонарушение. По данному случаю в УМВД России по Вологодской области проводится проверка.

"В связи с предоставлением гражданам возможности выбора места голосования совершаются отдельные провокации на избирательных участках с целью дискредитировать общероссийское голосование. Избирательная комиссия области оперативно реагирует на любые сведения о возможных нарушениях закона в ходе голосования и незамедлительно принимает необходимые меры. Все попытки двойного голосования будут незамедлительно пресекаться", - цитирует пресс-служба слова председателя областного избиркома Дениса Зайцева.

В Вологодской области за два дня проголосовали 176,12 тыс. жителей (общая численность избирателей на 1 января 2020 года - 934,258 тыс. человек).