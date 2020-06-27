Международные наблюдатели отметили уникальность организации голосования РФ в пандемию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Международные наблюдатели, посетившие избирательные участки в Москве и Петербурге, сочли уникальной и эффективной организацию общероссийского голосования по поправкам в конституцию в период пандемии коронавируса нового типа. Об этом они заявили на пресс-конференции в Медиацентре Союза журналистов России в субботу.

"Россия демонстрирует уникальный опыт проведения всенародного голосования в период пандемии. Я был на нескольких избирательных участках и видел, как проходит дезинфекция, как людям предоставляются средства индивидуальной защиты, чтобы они могли выразить свое мнение, не рискуя здоровьем. Интересно, что люди могут проголосовать разными способами. Здорово, что в Москве и Нижнем Новгороде есть возможность выразить мнение через интернет", - рассказал член Палаты депутатов Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Норберт Линдеманн.

По словам общественного деятеля, журналиста, координатора движения "Бессмертный полк Черногория", который посетил несколько участков в Москве и Петербурге, процесс голосования по поправкам в Конституцию РФ организован достаточно демократично. "В связи с пандемией коронавируса власти приняли все меры, чтобы голосование прошло безопасно для людей. Для меня важно то, что проведение голосования по поправкам необязательно, президенту было достаточно, чтобы документ одобрили две трети депутатов Государственной думы и три четверти Совета Федерации, но он решил узнать мнение народа", - отметил он.

Главный редактор шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук в свою очередь рассказал, что в Швеции многие СМИ и истеблишмент подвергают сомнению легитимность голосования по поправкам в Конституцию РФ. "В связи с этим я решил лично приехать в Россию и посмотреть, как организовано голосование. Я был на участках в Москве и Петербурге и могу сказать, что в соответствии со всеми международными стандартами процедуру голосования прозрачная, эффективная и демократическая", - заключил он.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.