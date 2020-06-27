{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Голосование по поправкам в конституцию
Обновлено 

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 75%

Проголосовали почти 880 тыс. человек
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 75%, проголосовали почти 879,7 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 20:14 мск 27 июня явка составила 75,0%. Принято 879 654 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 72 часов.

 

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
Международные наблюдатели отметили уникальность организации голосования РФ в пандемию
Они отметили, что голосование проходит безопасно для людей
Читать полностью