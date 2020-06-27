Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 75%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 75%, проголосовали почти 879,7 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 20:14 мск 27 июня явка составила 75,0%. Принято 879 654 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 72 часов.