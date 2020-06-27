Петербуржцы пожаловались на нехватку СИЗ на четырех участках для голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга в ходе голосования по поправке к конституции РФ обратились к членам четырех участковых избирательных комиссий с обращениями о недостаточном количестве средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель начальника Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский.

"Если говорить об анализе обращений, который мы традиционно делаем каждый вечер, то сегодня обращений значительно меньше. Всего 14 обращений поступило в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Четыре из них связаны с наличием на участках средств индивидуальной защиты. Есть даже курьезные обращения. Люди говорят: "Не выдали нам дополнительный комплект. Мы хотели бы, чтобы нам еще с собой дали маску и перчатки", - сказал Марголин-Каганский.

Он добавил, что обращения после проверки направлены в Общественную палату. "Направлены <...> с просьбой также попросить наблюдателей внимательно отнестись к вопросу наличия средств индивидуальной защиты и соблюдения всех правил безопасности", - уточнил представитель избиркома.

Марголин-Каганский также отметил, что в субботу в Санкт-Петербурге второй день подряд работали международные эксперты. Они посетили ряд избирательных участков города, в том числе участок, предназначенный для лиц без определенного места жительства. "Это достаточно интересная практика, которая имеет место на всех федеральных выборах. Все лица, у которых нет регистрации, могут прийти на один специальный участок в городе и проголосовать. То есть права таких людей также защищены", - резюмировал замначальника Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса.

Общероссийское голосование началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, 1 июля. Однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Как следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка в Петербурге и Ленинградской области на 26 июня составила 984 381 человек.