Чувашское региональное отделение ЛДПР выдвинуло кандидата на пост главы республики

ТАСС, 27 июня. Депутат Государственного Совета Чувашии Константин Степанов в субботу на конференции регионального отделения ЛДПР выдвинут кандидатом на выборах главы республики. Об этом сообщили журналистам в региональном отделении партии.

"Координационным советом регионального отделения на должность главы Чувашской Республики на выборах 13 сентября 2020 года предложена кандидатура Степанова Константина Олеговича, депутата Государственного совета Чувашской Республики. Конференция Чувашского регионального отделения ЛДПР 27 июня поддержала это предложение", - проинформировали в региональном отделении партии.

Степанов - уроженец города Чебоксары. Он был избран 12 мая 2017 года заместителем председателя комитета Государственного совета Чувашии по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной профессиональной основе. С 20 декабря 2019 года является руководителем фракции ЛДПР в Госсовете республики, а с 28 февраля 2020 года - членом президиума Государственного совета Чувашии.

Врио главы республики Олег Николаев первым подал документы на регистрацию в качестве кандидата в Центральную избирательную комиссию Чувашии 24 июня. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец. В этот же день ЦИК Чувашии принял документы от второго кандидата на пост главы региона Юрия Шакеева, который также намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. 25 июня документы подал Сергей Матвеев, выдвинутый конференцией чувашского регионального отделения политической партии "Патриоты России". Кандидат от чувашского регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Степанов подал документы на выборы главы республики 26 июня.

Выборы главы Чувашии пройдут в единый день голосования 13 сентября 202 года. Глава республики избирается на пять лет.