Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ открылись в Тель-Авиве и Хайфе

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июня. /ТАСС/. Участки №8094 и №8096 для голосования по внесению изменений в российскую конституцию открылись в воскресенье в консульском отделе посольства РФ в Израиле в Тель-Авиве и в генеральном консульстве России в Хайфе.

"Приглашаем вас 28 июня 2020 года с 08:00 до 20:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в конституцию Российской Федерации, которое для российских граждан, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Государства Израиль, будет проводиться на следующих избирательных участках: №8094, консульский отдел посольства России в Израиле (в Тель-Авиве - прим. ТАСС); №8096, генеральное консульство Российской Федерации в Хайфе", - сообщила пресс-служба российского диппредставительства в еврейском государстве.

В посольстве добавили, что для получения бюллетеня необходимо иметь при себе заграничный паспорт гражданина РФ. В пресс-службе подчеркнули, что, в соответствии с указаниями израильского Минздрава, направленными на предотвращение распространения коронавируса, вход на участки будет возможен только в медицинской маске и при соблюдении между людьми дистанции в два метра.

19 июня в Российском культурном центре (РКЦ) в Тель-Авиве прошел круглый стол на тему "О порядке проведения в Израиле голосования по внесению изменений в конституцию России". В рамках мероприятия состоялось заседание израильского Клуба избирателей, в тот же день в РКЦ открылся Информационный центр участника голосования.