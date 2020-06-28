КПРФ выдвинула кандидатуру лидера ростовских коммунистов Бессонова на выборах губернатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Ростовское областное отделение КПРФ приняло решение выдвинуть кандидатом в губернаторы Ростовской области руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании региона Евгения Бессонова. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

"Кандидатом на должность губернатора Ростовской области от избирательного объединения Ростовского областного отделения КПРФ выдвинут член Президиума ЦКРК КПРФ, первый секретарь Ростовского-на-Дону ГК КПРФ, руководитель фракции коммунистов в областном заксобрании Бессонов Евгений Иванович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники партийной конференции утвердили программы регионального отделения КПРФ на выборах губернатора и депутатов Законодательного собрания Ростовской области, а также списки кандидатов, которые поборются за мандаты в региональном и местных представительных органах.

Согласно областному закону "О выборах и референдумах в Ростовской области", граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами при условии поддержки избирательным объединением. Кроме того, в выборах смогут принять участие самовыдвиженцы, которым предстоит собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. При этом кандидат должен быть поддержан депутатами не менее чем в трех четвертях муниципальных образований региона.

В субботу намерение принять участие в качестве кандидата в предстоящих выборах главы региона в ходе встречи с представителями молодежного актива подтвердил действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Региональное заксобрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы в Ростовскую-на-Дону городскую думу, органы местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в заксобрание региона по двум округам.