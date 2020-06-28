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Захарова назвала "грязной возней" заявления главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

Ранее Ондржей Коларж заявил, что в сносе памятника советскому маршалу виновата только Россия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заявления главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о том, что в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу виновата только Россия, якобы из-за отказа посольства РФ в Чехии разместить монумент на своей территории, - грязная возня. Об этом заявила в воскресенье ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Нахождение памятника регулировалось правовыми актами, - указала дипломат. - Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения".

Памятник маршалу Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября 2019 года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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