Захарова назвала "грязной возней" заявления главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заявления главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о том, что в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу виновата только Россия, якобы из-за отказа посольства РФ в Чехии разместить монумент на своей территории, - грязная возня. Об этом заявила в воскресенье ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нахождение памятника регулировалось правовыми актами, - указала дипломат. - Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения".

Памятник маршалу Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября 2019 года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".