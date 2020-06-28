Явка на голосовании по поправкам к конституции за три дня составила 28,46%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 30 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции за три дня по всей стране, явка составила 28,46%. Об этом сообщила в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"По оперативным данным, за три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовало 30 917 512 граждан, явка - 28,46%", - сказала она.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".