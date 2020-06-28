Путин заявил, что период пандемии подтвердил удачность выбора кандидатур на госпосты

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что за месяцы пандемии не разочаровался ни в ком из чиновников, которые ранее были назначены на высокие посты. Об этом он сказал в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", которая вышла в эфир в воскресенье.

"Нет, - ответил глава государства на вопрос, вызвал ли кто-то из чиновников у него разочарование за этот период. - Многие коллеги пришли к исполнению своих обязанностей на высших государственных должностях совсем недавно, но выбор оказался удачным". "Все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди", - подчеркнул он. Говоря о сбоях с выплатами медикам, которые возникли на первом этапе применения этой меры, Путин заметил, что в этом "разгильдяйства никакого нет". "Просто люди по-другому поняли", - пояснил он.

"Я вас уверяю, все [чиновники] пахали и пашут с утра до ночи, - сказал глава государства. - Очень ответственно относятся к своим обязанностям, это не может не радовать".

Новый состав правительства России был сформирован в январе 2020 года. Его возглавил Михаил Мишустин.