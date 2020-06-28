Неверов назвал историческим событием внесение изменений в конституцию

"Такое масштабное изменение основного закона - это историческое событие, которое определяет будущее России. И в этот момент нельзя оставаться в стороне", - написал Неверов в воскресенье на своей странице в Facebook после того, как принял участие в голосовании. Руководитель думских единороссов голосовал в Истре Московской области.

"Проголосовал за поправки в конституцию, которыми вносятся гарантии социальной защищенности граждан, защиты культурного наследия и исторической правды, сохранения природных богатств и экологии, незыблемости суверенитета и безопасности страны", - отметил он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".