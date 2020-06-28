Путин: нет оснований говорить, что коронавирус кто-то "вбросил"

"Для того, чтобы эффективно бороться с эпидемией, надо объединять усилия, а не обвинять друг друга. Это покушение с абсолютно негодными средствами", - сказал президент. "По моему глубокому убеждению, нужно делать то, что ведет нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути нас ждет успех, а не на пути конфронтации", - добавил российский лидер.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что для успешной борьбы с коронавирусом мировое сообщество должно объединять усилия, а не выдвигать взаимные обвинения. Такое мнение глава государства высказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

Говоря о том, что на фоне пандемии некоторые политические силы постарались использовать ситуацию, чтобы посеять конспирологические теории о происхождении COVID-19, Путин заявил, что "нужно противодействовать тому, что произошло, а не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось". "Конечно, специалисты думают, пускай они анализируют, прикидывают. Но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты, а откуда это взялось - это уже другой вопрос. Но говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований", - подчеркнул Путин. По его словам, "если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится".

Путин также считает, что в глобальном смысле пандемия ничего не изменит, но послужит толчком для развития. "Я слышал много раз, что вот теперь из-за вируса все поменяется кардинально. Я не совсем согласен с такой формулировкой, с такой постановкой вопроса", - сказал президент. "Я считаю, что из-за вируса ничего не изменится на самом деле. Он просто подтолкнул некоторые процессы", - уточнил он.

Путин привел в пример телемедицину, которая существовала и раньше, но сложившиеся условия подтолкнули развитие этого и других направлений. "В этом смысле инфекция кое-что изменила, но она кардинально ничего не поменяла и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя", - сказал он. Тем не менее, заметил президент, "качество нашего бытия поменяется".

Эгоистические подходы ведут в тупик

Путин считает, что со временем мировом сообщество осознает всю пагубность эгоистических подходов к строительству международных отношений.

"Мы должны понять, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами чрезвычайно важно, а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить свое доминирование, эти эгоистические подходы к строительству отношений на международной арене ведут в тупик, они не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу", - сказал он.

Глава государства заметил, что даже если сейчас не произойдет никаких кардинальных изменений, то постепенно это осознание будет накапливаться. "Количество этой информации когда-то, на мой взгляд, должно перерасти в изменение качества отношений на международной арене", - отметил он.

Путин привел в пример Россию, которая оказывала помощь европейским странам тогда, когда даже их ближайшие союзники этого не делали. "Поверьте мне, мы делали это не из каких-то политических соображений, а потому что им было тяжело и потому что они нас об этом попросили. Мы же не лезли со своими предложениями", - заметил он, подчеркнув, что у российских властей не было никаких политических расчетов.

Он добавил, что знал, что людям приходится тяжело. "Они попросили поддержать, мы это сделали. Вот и все. И как бы не пытались потом скомпрометировать наши благородные действия и порывы, это не удается сделать. На бытовом общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция - она в гражданском обществе этих стран понятна, и она не может не учитываться в будущем политическими элитами", - заключил глава государства.