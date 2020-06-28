Избирком в Иванове предотвратил попытку проголосовать дважды по поправкам к конституции

ТАСС, 28 июня. Избирательная комиссия предотвратила попытку одного из журналистов проголосовать в Иванове дважды по поправкам к конституции, сообщили ТАСС в воскресенье в облизбиркоме.

"Журналист на карте нарушений указал, что в Ивановской области можно проголосовать дважды, по факту же он не проголосовал, ему не выдали бюллетень. Он проголосовал на своем избирательном участке, а потом попытался это сделать на придомовой территории, где члены УИК оперативно среагировали и узнали в помещении для голосования, голосовал ли у них данный гражданин", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время в Ивановской области в голосовании по поправкам к конституции приняли участие порядка 28% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".