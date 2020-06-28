"Справедливая Россия" выдвинула секретаря политбюро на выборы главы Калужской области

ТАСС, 28 июня. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" поддержит секретаря реготделения Надежду Ефремову на выборах губернатора Калужской области, которые состоятся в сентябре 2020. Об этом сообщается на сайте партии.

"Единогласным решением кандидатом в губернаторы Калужской области от политической партии "Справедливая Россия" стала Надежда Ефремова. Ранее инициатива калужских справедливороссов была поддержана президиумом центрального совета партии. Таким образом, Надежда Ефремова официально включается в предвыборный марафон кандидатов на должность высшего должностного лица региона", - говорится в сообщении.

Ефремовой 35 лет, она окончила Российский государственный гуманитарный университет, говорится на сайте калужского реготделения партии. Состоит в партии с 2010 года, работает секретарем бюро реготделения и председателем "Общества защиты прав потребителей Калужской области", руководит областной палатой депутатов "Справедливой России" и местным отделением в Бабынинском районе.

Ранее региональное отделение "Единой России" в Калужской области поддержало кандидатуру врио главы региона Владислава Шапши на выборах, отделение Партии роста в Калужской области поддержало кандидатуру начальника управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елены Ефановой, региональное отделение Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) - руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова.

Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года. В феврале в отставку ушел Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области президент России Владимир Путин назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу.