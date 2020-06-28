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"Справедливая Россия" выдвинула секретаря политбюро на выборы главы Калужской области

Надежду Ефремову выбрали единогласно

ТАСС, 28 июня. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" поддержит секретаря реготделения Надежду Ефремову на выборах губернатора Калужской области, которые состоятся в сентябре 2020. Об этом сообщается на сайте партии.

"Единогласным решением кандидатом в губернаторы Калужской области от политической партии "Справедливая Россия" стала Надежда Ефремова. Ранее инициатива калужских справедливороссов была поддержана президиумом центрального совета партии. Таким образом, Надежда Ефремова официально включается в предвыборный марафон кандидатов на должность высшего должностного лица региона", - говорится в сообщении.

Ефремовой 35 лет, она окончила Российский государственный гуманитарный университет, говорится на сайте калужского реготделения партии. Состоит в партии с 2010 года, работает секретарем бюро реготделения и председателем "Общества защиты прав потребителей Калужской области", руководит областной палатой депутатов "Справедливой России" и местным отделением в Бабынинском районе.

Ранее региональное отделение "Единой России" в Калужской области поддержало кандидатуру врио главы региона Владислава Шапши на выборах, отделение Партии роста в Калужской области поддержало кандидатуру начальника управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елены Ефановой, региональное отделение Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) - руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова.

Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года. В феврале в отставку ушел Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области президент России Владимир Путин назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу.

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