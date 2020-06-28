Почти 1,5 млн человек проголосовали по конституции в Петербурге и Ленинградской области

На 27 июня проголосовали всего 1 469 277 человек, 1 112 458 из них - в Петербурге, 356 819 - в области.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Около 1,5 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к конституции в Петербурге и Ленинградской области, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Голосование идет спокойно. Все избирательные комиссии работают, на участках присутствуют наблюдатели. Все участки полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, не уточнив процент явки.

В горизбиркоме ТАСС также уточнили, что накануне были прекращены полномочия двух членов участковой избирательной комиссии №505 после появления видео, на котором две женщины якобы бросают бумаги в ящик для голосования.

В избирательной комиссии Ленинградской области ТАСС сообщили, что явка в регионе составила 26,19%, серьезных нарушений не отмечается.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.