Лимаренко заявил, что поправки в Конституцию РФ снимут вопрос о принадлежности Курил

ТАСС, 28 июня. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уверен, что поправки в Конституцию РФ снимут вопрос о принадлежности Курильских островов. Его высказывания на этот счет размещено на сайте регионального правительства.

Ранее правительство Японии сделало РФ представление в связи с геологическим исследованием в Охотском море, которое должно проводиться в том числе в водах рядом с южной частью Курильской гряды. В посольстве РФ в Токио подтвердили факт получения подобного обращения от Японии.

"Несколько дней назад мы вновь, в который уже раз, стали свидетелями территориальных претензий японской стороны. Поводом послужили работы по геологоразведке в районе Курильских островов <…> Уже через несколько дней, 1 июля, завершится голосование [по поправкам в Конституцию РФ], они закрепляют неотделимость российских территорий раз и навсегда. За это голосуют сахалинцы и курильчане", - заявил Лимаренко.

Он напомнил, что у каждого из жителей нашей страны есть возможность внести свою лепту в то, чтобы окончательно и бесповоротно закрыть территориальный вопрос. "Уверен, что нас поддержат большинство россиян, - говорится в его обращении. - <…> Уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла". В Сахалинской области, где работает 451 избирательный участок, по состоянию на 28 июня, по данным Центральной избирательной комиссии России, проголосовали более 103 тыс. человек.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".