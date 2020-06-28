В Москве будут использовать специально пронумерованные сейф-пакеты для хранения бюллетеней

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сейф-пакеты с порядковым номером для хранения бюллетеней начнут использовать на избирательных участках в Москве с воскресенья, сообщил журналистам первый замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

Бюллетени складывают в сейф-пакеты ежедневно с 25 по 30 июня по окончании дня голосования в присутствии наблюдателей и при включенных камерах. Сейф-пакеты не вскрываются до начала подсчета голосов, сделать это без повреждения печати невозможно.

"Возник вопрос, как должен сейф-пакет выглядеть. В постановлении ЦИК о порядке проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ нет требования об обязательном наличии нумерации на сейф-пакете с бюллетенями <...> Сейчас выпущены сейф-пакеты нового образца с указанием реквизитов. На всех УИКах единообразные сейф-пакеты", - сказал Ковалев.

В свою очередь официальный представитель общественного штаба в Москве Александр Асафов предложил дополнить памятку для наблюдателей дополнительной инструкцией с изображением сейф-пакетов нового образца.

Работа наблюдателей

"Штаб продолжает работу в круглосуточном режиме. В группе разбора присутствует четвертая часть Мосгордумы [в думе всего 45 депутатов], за что мы благодарны депутатам, которые находят время и возможность с нами работать. Мы вместе исследуем ситуацию и принимаем решение. Члены Общественной палаты Москвы не только участвуют в работе штаба, но и по месту жительства обходят избирательные участки, смотрят, как все происходит, выезжают на группы разбора", - сказал Ковалев.

По его словам, в Москве за ходом голосования наблюдают более 21,5 тыс. человек, в том числе представители политических партий, некоммерческих организаций и независимые наблюдатели.

"Мы мониторим социальные сети, смотрим карту нарушений движения "Голос", стараемся реагировать на все поступающие сигналы и разбираем их, но их немного. Сегодня порядка пяти сообщений, но сложно их назвать нарушениями, тем более влияющими на ход голосования. Мы пересекли "экватор" голосования, и в жаркий выходной день в Москве уже не так много голосующих. Благодарю наблюдателей, это нелегко, это первый опыт такого продолжительного голосования", - заключил Ковалев.

Голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".