Тува активнее других регионов СФО голосует по конституции

ТАСС, 28 июня. Жители Республики Тыва принимают наиболее активное участие в голосовании по поправкам к конституции среди всех регионов Сибирского федерального округа (СФО) - за первые три дня там проголосовали 48,2% избирателей, сообщили ТАСС в избиркоме республики. Самая низкая явка на участки в Сибири зафиксирована в Иркутской области, где свой голос отдали около 222 тыс. человек - примерно каждый восьмой избиратель.

"По состоянию на вечер субботы явка составила 48,2%, проголосовали более 94 тыс. человек. Наиболее активно голосуют удаленные Тоджинский и Тере-Хольский районы, там на участки пришли более 80% и 66% избирателей соответственно", - сообщили в избиркоме Тувы.

На втором месте по явке на участки - Кузбасс. Всего в Кемеровской области, по данным ЦИК РФ, проголосовали около 795,9 тыс. из почти 2 млн избирателей. Активно голосует и Омская область - из 1,5 млн избирателей проголосовала примерно треть (528 тыс. человек).

Небольшое снижение явки в выходные отмечают в Новосибирской области. Как сообщила ТАСС председатель избиркома Ольга Благо, в субботу она составила около 5% (по сравнению со средним показателем в будни 6%). В области зарегистрировано около 2,15 млн избирателей, и за три дня проголосовали 365 тыс. человек (17%).

В воскресенье в Новосибирске на избирательный участок пришел полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. "Я пришел голосовать как гражданин РФ, которому небезразлично, что сегодня происходит в стране. Поправки приведут к укреплению российского государства <...> Государство сильно историей, обычаями, традициями - это будет закреплено в конституции, традиционные культурные ценности многонациональной родины. А социальные поправки будут важны моим внукам - недавно я в четвертый раз стал дедом", - сказал он журналистам.

Самая низкая явка избирателей отмечается в Иркутской области - проголосовала примерно восьмая часть избирателей - 222 тыс. из 1,8 млн.

В остальных регионах Сибири фиксируется примерно одинаковая явка на участки: пятая часть избирателей проголосовала в Республике Алтай - 30,9 тыс. из 161, 6 тыс., в Хакасии - 80,3 тыс. из 398 тыс., в Красноярском крае - 416 тыс. из более 2 млн человек. Каждый шестой обладающий правом голоса пришел на участки в Алтайском крае - 307 тыс. из 1,8 млн и Томской области - 130 тыс. из 768,3 тыс.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.