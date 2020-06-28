Около 4,3 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции РФ на юге страны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Около 4,3 млн человек на юге России за первые три дня приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. По данным ЦИК РФ, наибольшее число граждан проголосовало в Краснодарском крае, где свое мнение по поправкам уже высказали более 1,5 млн человек.

"В течение трех дней голосования (с 25 по 27 июня) получили бюллетени для голосования 1 506 973 человека, что составляет 35,9% от общего количества граждан, включенных в списки участников голосования на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении на сайте избиркома Краснодарского края.

В Ростовской области по поправкам к конституции проголосовали почти 1,1 млн человек. В регионе также проходит голосование в рамках проекта "Народный совет", по итогам которого будет определено, на что власти направят 500 млн рублей. За три дня в голосовании приняли участие почти 167 тыс. человек, большинство высказалось за обновление автомобильного парка скорой медицинской помощи. Тройку лидеров по числу проголосовавших замыкает Республика Крым, где по поправкам к конституции высказались более 605 тыс. человек.

В Волгоградской области в голосовании приняли участие почти 595 тыс. человек, что составляет 32,31% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования. Следом за Волгоградской областью по числу проголосовавших по итогам трех дней идут Астраханская область (более 217 тыс. человек), Республика Адыгея (более 119 тыс. человек), Севастополь (более 80 тыс. человек) и Республика Калмыкия (почти 54 тыс. человек).

В городе Лагань Республики Калмыкия на участке для голосования № 97, расположенном в коррекционной школе-интернате, по поправкам к конституции накануне проголосовал глава республики Бату Хасиков. "Я поддерживаю и голосую за принятие поправок в конституцию. Это важнейший шаг к сохранению независимости и укреплению авторитета России. И я этим очень дорожу", - сказал Хасиков после голосования.

По словам главы республики, будущее России и Калмыкии зависит от множества составляющих, в том числе от повышения качества и уровня жизни граждан, поддержки семьи и ее ценностей, всесторонней защите детей, обеспечения доступного и качественного образования и здравоохранения, сохранения природных богатств, культурной самобытности и родных языков народов РФ.

Мобильная мониторинговая группа

За ходом голосования в Калмыкии наблюдает межрегиональная мобильная мониторинговая группа российского фонда свободных выборов, в состав которой вошли представители молодежных избирательных комиссий из восьми регионов. Члены группы проверили работу ряда участковых комиссий и встретились с должностными лицами республики.

Голосование у дома

В ряде регионов отмечают повышенный интерес граждан к голосованию вне избирательных участков. Так, большим спросом пользуются придомовые участки для голосования в Астраханской области. "Управляющие компании и ТСЖ активно подключились, чтобы жильцам было комфортнее, они подали заявки на проведение придомовых голосований. Расположились у подъездов, в беседках, куда астраханцы могут спуститься, проголосовать и дальше заниматься своими делами", - рассказали ТАСС в избирательной комиссии региона.

По словам председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Сергея Даниленко, правом голосования вне избирательного участка, прежде всего, пользуются инвалиды, семьи с маленькими детьми и многодетные семьи.

"Также у нас организовано и придомовое голосование. Это абсолютно законная форма, которая сейчас используется только на этом голосовании, - отметил Даниленко. - Размещается объявление: на какой территории, в какой период члены участковой комиссии будут присутствовать и по спискам избирателей. Это не просто кто-то проходит мимо, а именно люди, проживающие на этой территории, которые предъявляют свои документы, паспорта, которые находятся в списке по этой территории".

Члены комиссий в Волгоградской области приходят к гражданам не только с ящиками для голосования и бланками, но и подарками. Так, члены участковой комиссии из села Староселье Михайловского района пришли с цветами и подарком к Александру Мурашкину в его 85-й день рождения. Юбиляр вместе с супругой смогли принять участие в голосовании, пригласив членов комиссии к себе домой.

О голосовании

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".