Эксперт: Петербург имеет достаточно наблюдателей для проведения прозрачного голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург располагает достаточным количеством подготовленных наблюдателей для обеспечения прозрачности голосования по поправкам к конституции. Об этом в воскресенье сообщил заместитель председателя Комиссии по организации общественного контроля, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными советами Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

"В Петербурге 1 899 участковых избирательных комиссий и изначально Общественная палата ставила перед собой задачу подготовить примерно по шесть наблюдателей на каждый УИК. Таким образом, мы рассчитывали на число 11 394 наблюдателя, которые должны были бы быть подготовлены общественной палатой. На сегодняшний день более 13,5 тыс. наблюдателей аккредитовано. Поэтому я думаю, что весь процесс будет прозрачным", - сказал Солонников на пресс-конференции в Медиацентре Союза журналистов России.

По его словам, по всем 18 районам в городе подготовлено достаточное количество людей, которые обладают компетенциями и квалификацией для того, чтобы контролировать процесс голосования. Обучение наблюдателей в этом году впервые пришлось провести дистанционно из-за коронавируса.

"Обучение шло в заочном формате в режиме онлайн-конференций, также были сняты специальные ролики, которые были размещены в интернете и разосланы наблюдателям", - отметил Солонников.

По его словам, на наблюдателей ложится большая нагрузка, поскольку голосования идут значительное время в течение недели, поэтому Общественная палата будет принимать заявления от желающих стать наблюдателем до 29 июня включительно.

По данным ЦИК, в Петербурге и Ленинградской области приняли участие в голосовании по поправкам к конституции около 1,5 млн человек.