Явка на онлайн-голосовании по поправкам к конституции достигла 80%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ достигла 80%, проголосовали более 938,2 тыс. человек. Данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 19:16 мск 28 июня явка составила 80,0%. Принято 938 224 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 49 часов.