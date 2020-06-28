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Голосование по поправкам в конституцию
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Явка на онлайн-голосовании по поправкам к конституции достигла 80%

Проголосовали более 938,2 тыс. человек
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ достигла 80%, проголосовали более 938,2 тыс. человек. Данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 19:16 мск 28 июня явка составила 80,0%. Принято 938 224 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 49 часов.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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