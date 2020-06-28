Россия упростит условия поездок для иностранцев, являющихся родственниками россиян

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москва рассматривает возможность упрощения условий поездок в Россию для иностранцев, являющихся близкими родственниками россиян. Об этом сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Хотели бы упростить условия поездок в Россию для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ, - сказал дипломат. - Сейчас министерство ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления им многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме их близкого родственника - гражданина РФ. Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России".

Как пояснил Иванов, получить многократную долгосрочную частную визу в консульском учреждении РФ смогут иностранцы, являющиеся супругом (супругой), ребенком, братом, сестрой, внуком, родителем, бабушкой или дедушкой гражданина РФ. "Будет увеличен срок действия многократных частных виз до одного года, при этом по таким визам можно будет пребывать на территории России в течение всего года без ограничений", - добавил замминистра.