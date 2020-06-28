РФ бесплатно повторно оформит визы иностранцам, не посетившим страну из-за пандемии

По его словам, в условиях пандемии коронавирусной инфекции многим людям пришлось кардинально поменять свои рабочие графики и личные планы, отменив в том числе и международные поездки. "Российские нормативные правовые акты не предусматривают возможности продления визы, если она оформлена, но не использована, - обратил внимание дипломат. - Было бы неправильно игнорировать эту проблему, но надо понимать и требования законодательства, в рамках которого возможен поиск ее решения. Сама по себе виза является ведь документом с ограниченным сроком действия".

"МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в РФ", - указал Иванов, добавив, что получатели будут обязаны предъявить документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок.