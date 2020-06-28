МИД: более 2 тысяч иностранных болельщиков остаются в РФ после чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более двух тысяч иностранных граждан, прибывших в Россию в 2018 году по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу, до сих пор остаются в стране. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более двух тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу, - сообщил дипломат. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами".

Безвизовый въезд в РФ для иностранных посетителей матчей чемпионата мира по футболу завершился 31 декабря 2018 года. Иностранцы, не покинувшие территорию России в установленный законом срок, являются нарушителями миграционного законодательства, что влечет за собой привлечение к административной ответственности, в том числе назначение наказания в виде административного выдворения.