МИД: граждане 113 стран смогут с 2021 года въезжать в Россию, не оформляя бумажную визу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Граждане 113 государств с января 2021 года будут иметь возможность въезжать в Россию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Иванов отметил, что правительством РФ утвержден план организационно-технических мероприятий, имеющий целью обеспечить введение электронной визы с 1 января 2021 года. "Электронной визой смогут воспользоваться граждане тех государств, перечень которых будет утвержден правительством РФ. Перечень включает 53 страны, в том числе страны-члены Евросоюза, Китай, Японию, Индию, Турцию и так далее. Одновременно хотел бы подчеркнуть, что уже сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан еще 60 иностранных государств", - сказал он.

"Таким образом, мы ожидаем, что с января 2021 года граждане уже 113 государств будут иметь возможность въезжать в Россию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт", - подчеркнул замглавы МИД РФ, отметив, что суммарно население этих 113 государств составляет около 4 млрд человек или половину мирового населения.

При этом Иванов обратил внимание на то, что право на безвизовый въезд в США и в страны шенгенской зоны, которые неизменно возглавляют рейтинг туристической привлекательности по версии Всемирной туристской организации, предоставляется гражданам лишь 39 и 62 государств соответственно. "Выводы о том, действительно ли "так страшен" режим въезда в Российскую Федерацию и насколько он тормозит развитие въездного туризма, пусть каждый делает сам", - добавил он.

По словам замглавы МИД, в консульских учреждениях выдается около 1,5 млн однократных и двукратных виз ежегодно. "Мы ожидаем, что с 2021 года большая часть таких заявителей предпочтут воспользоваться возможностью оформления электронной визы, не выходя из дома. Соответственно, в целях недопущения сокращения доходов федерального бюджета от выдачи виз было предложено взимать за выдачу электронной визы консульский сбор в размере, не превышающем $50. Детям в возрасте до шести лет электронная виза будет оформляться бесплатно", - информировал он.

Технические трудности

Как подчеркнул Иванов, в целях снятия остроты проблемы ошибочного заполнения иностранными гражданами заявлений на электронные визы уже сейчас приняты меры информационно-технического характера. В частности, на сайте МИД размещена ссылка на калькулятор подсчета дней пребывания иностранца в России.

Кроме того, добавил дипломат, вместе с уведомлением о разрешении на въезд в РФ иностранцам направляется краткая памятка о необходимости сверки персональных данных из уведомления с данными в паспорте и срока пребывания в РФ. "С 1 января 2021 года будет обеспечена ручная и автоматизированная проверка правильности заполнения иностранным гражданином заявления на получение электронной визы", - сообщил он.

"Уверен, что эти меры позволят свести к минимуму число непропусков иностранных граждан через государственную границу РФ", - заключил Иванов.