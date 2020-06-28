Посольство РФ: в Израиле голосование по поправкам к конституции прошло с высокой явкой

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Голосование по поправкам к Конституции РФ прошло в Израиле с высокими показателями явки на двух участках: в консульском отделе посольства РФ в Тель-Авиве и в генеральном консульстве в Хайфе. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе российского дипломатического представительства.

"Сегодня в Израиле с очевидно высокой явкой прошло голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Мы видим и отмечаем большой интерес среди молодежи, мы видим, что молодым людям важно принять участие в голосовании, важно, чтобы их голос был учтен", - сказал собеседник агентства. По его словам, "достаточно большое количество было сегодня молодых людей, которые голосовали в первый раз". "Им были вручены памятные сувениры", - добавил представитель пресс-службы посольства.

Дипломат отметил, что "голосование прошло с соблюдением всех санитарных требований Минздрава Израиля". "Были установлены в зале для голосования специальные санитайзеры, вход на участки дозволялся только после измерения температуры и при условии ношения медицинской маски. Для обеспечения безопасности и здоровья всех голосующих были предприняты дополнительные меры к помещениям для голосования. Каждый час проводилась дезинфекция поверхностей, голосующим была предоставлена возможность использовать одноразовые ручки", - продолжил он.

Представитель пресс-службы сообщил, что "голосование в Израиле прошло без значительных нарушений". "Результаты голосования после подсчета голосов в соответствии с законодательством РФ сегодня (28 июня - прим. ТАСС) будут направлены в ЦИК РФ", - добавил он.

В Израиле два участка для голосования по поправкам к Конституции РФ были открыты в воскресенье с 08:00 до 20:00 (время совпадает с московским). Для получения бюллетеня необходимо было иметь при себе российский заграничный паспорт. Гражданам РФ, которые по тем или иным причинам не могли прибыть на избирательные участки в Израиле 28 июня, была предоставлена возможность досрочно проголосовать по тем же адресам 24 июня с 08:00 до 20:00.