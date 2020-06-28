Регионы ПФО демонстрируют высокую явку на голосовании по поправкам к конституции

ТАСС, 28 июня. Жители регионов Приволжского федерального округа (ПФО) активно участвуют в голосовании по поправкам к конституции, в разных регионах округа в выборах за три дня приняли участие около трети избирателей. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в облизбиркомах и региональных органах власти.

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Как сообщила в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова, за три дня участие в голосовании приняли более 30 млн человек, явка составила 28,46%.

Голосование в автобусе и палатке

Около трети жителей Мордовии уже успели проголосовать по поправкам к конституции, сообщается на сайте правительства республики. "За первые три дня на избирательные участки пришли 205 125 человек - это треть жителей республики, имеющих право голоса. Всего в Мордовии 618 тыс. избирателей", - говорится в сообщении.

Активно принимают участие в голосовании жители Саратовской области, где явка составила 39,34%, в регионе проголосовали более 736,8 тыс. человек, из них в Саратове - свыше 280,7 тыс. человек (явка - 41,88%). В Пензенской области, по информации председателя областной избирательной комиссии Александра Синюкова, явка по итогам трех дней превысила 37%. При этом от жителей поступило почти 129 тыс. заявлений о приглашении членов участковых избирательных комиссий на дом.

В Татарстане, где избирательные участки посетили более 1 млн 162 тыс. 500 человек (всего правом голоса обладают 2,9 млн татарстанцев), люди голосуют в том числе на свежем воздухе в специально оборудованных местах. "Впервые реализована возможность проголосовать на участках, организованных на открытом воздухе - в специально оборудованных автобусах, палатках. Ими воспользовались 92 430 татарстанцев", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК Татарстана. К тем, у кого нет возможности прийти на участок, члены избиркомов приезжают на дом, этой возможностью по данным на 12:00 мск 28 июня воспользовался 144 801 житель республики.

Активность граждан отмечают и в Самарской области. "Рад тому, что активность жителей высокая. В первые дни голосования свое мнение по поводу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации выразили сотни тысяч граждан <…>, это говорит о высокой гражданской активности самарцев, - цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова. - Люди приходят на участки для голосования и в выходные, несмотря на дачный сезон и теплую солнечную погоду".

В Кировской области голосованию не помешала даже стихия. Накануне в регионе прошли сильные грозы, из-за дождя и града в 12 районах были повреждены линии электропередач, а несколько избирательных участков остались без света. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, участки оперативно подключили к подготовленным заранее резервным источникам питания, поэтому ход голосования прерывать не пришлось. За три дня в регионе проголосовали 227 814 человек.

За ходом голосования продолжают следить наблюдатели. Как рассказал журналистам председатель Общественной палаты муниципального образования "Старомайнский район" Ульяновской области Павел Ильин, все прошедшие дни наблюдатели находились на местах и строго следили за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований всеми участниками голосования. По данным Общественной палаты Ульяновской области, работа наблюдателей координируется муниципальными ситуационными центрами в режиме реального времени. "Все поступающие сообщения проверяются, анализируются и направляются в установленное время в региональный ситуационный центр", - отметили в Общественной палате.

Более 7 млн голосов

ЦИК публикует ежедневные данные по количеству проголосовавших в каждом регионе страны. В ПФО свое отношение к поправкам по результатам первых трех дней выразили более 7 млн человек.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области (в последней за три дня проголосовали 646 038 человек) и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".