Эксперт: переговоры по Ливии пока невозможны, шанс эскалации конфликта велик

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Переговоры между противоборствующими сторонами в Ливии пока невозможны, вероятность эскалации вооруженного конфликта крайне велика. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье высказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"На мой взгляд, мирные переговоры между двумя центрами силы возможны только при наличии военного паритета, когда ни одна из сторон не сможет осуществить военный успех. Когда такая ситуация сложится, тогда возможны переговоры, нахождение какого-то компромисса, создание реального правительства национального согласия. Если будет перевес одной стороны, то не будет никакого смысла. А пока складывается такая ситуация, когда успехи ПНС налицо, так что пока говорить о переговорах не приходится", - сказал он.

По словам аналитика, решающим фактором дальнейшего развития ситуации в Ливии является влияние внешних игроков. Эксперт отметил заинтересованность в участии в конфликте поддерживающей силы ПНС Турции, которая действует в конфликте очень активно и не соблюдает достигнутые договоренности о прекращении огня и об эмбарго на поставки оружия в страну.

Он добавил, что только благодаря военной поддержке со стороны Турции ПНС одержали ряд военных успехов и заняли ряд районов и по побережью Ливии, и в районе границы с Тунисом. "И вот эти военные действия, которые хотя сейчас и несколько ослабли, но, безусловно, на этом они не завершатся, и здесь опять же главную роль будут играть внешние игроки, - сказал собеседник агентства. - Эскалация возможна в любое время. Поскольку эта борьба за власть никак не может остановиться на данном этапе, когда есть некое равновесие, хотя были успехи со стороны ПНС. И надо иметь в виду, что Турция рассчитывает на военный успех ПНС. И успех ПНС будет означать успех турецкой экспансии, турецких интересов в Ливии".

Долгов пояснил, что для Турции успех в Ливии - это цель стратегическая, включающая в том числе и экономические интересы. Он напомнил о заключенном ранее меморандуме с ПНС о возможной разработке в нефтеносных районах ливийского шельфа. Турция также поддерживает вооруженные формирования, которые идеологически близки турецкому нынешнему руководству, добавил эксперт. "Турецкая власть себя позиционируют как нового лидера исламского мира. Это тоже одна из целей в Ливии, то есть успех в Ливии будет подтверждать вот эти амбиции турецкого руководства. Поэтому можно ожидать обострения и продвижения этих интересов Турции", - пояснил он.

Шансы на реванш

Говоря о шансах маршала Халифы Хафтара "отыграть" ситуацию, эксперт отметил, что они есть, поскольку и он заручился внешней поддержкой. В частности, Египет играет здесь важную роль, он который заинтересован в стабилизации в Ливии, в недопущении прихода к власти исламистских сил, братьев-мусульман, являющихся для Египта противником. Также есть КСА, Кувейт, поддерживающие Ливийскую национальную армию (ЛНА) Хафтара, напомнил он.

"Так что возможность есть. Однако Турция действует гораздо более решительно, более жестко, последовательно. Шаг за шагом Турция осуществляет свою цель экспансии в Ливии", - добавил эксперт.

Долгов упомянул о недавнем инциденте у побережья Ливии. В этом месяце турецкий фрегат отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".

Обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС во главе с Фаизом Сарраджем и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. При активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее силами ЛНА территорий.

ЛНА неоднократно обвиняла Турцию в поставках вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в отправке на подмогу им сотен наемников из Сирии. Столичное правительство в свою очередь заявляет, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.