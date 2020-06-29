Греф назвал возможность Путина баллотироваться важной для поддержания равновесия системы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал возможность Владимира Путина вновь избираться президентом важным для поддержания равновесия. Свое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"У Путина наверняка есть определенный план, мне не кажется, что Владимир Владимирович собирается долго находиться у власти. Впрочем, говорю о личных ощущениях, которые ничем не подкреплены. Что же касается юридической процедуры обнуления, этот шаг критически важен для поддержания равновесия всей системы…", - сказал Греф.

Глава Сбербанка сообщил, что поддержал принятие поправок в Конституцию РФ, указав, что у него "свое восприятие этой коллизии".

10 марта при рассмотрении законопроекта об изменениях конституции во втором чтении Госдума приняла поправку депутата Валентины Терешковой о праве действующего президента переизбираться на новый срок. Глава государства в выступлении в нижней палате поддержал инициативу при условии ее рассмотрения Конституционным судом (КС) РФ. 16 марта КС пояснил, что предложенная Терешковой норма соответствует основному закону и не противоречит постановлению КС от 1998 года.