Число претендентов на пост губернатора Камчатки увеличилось до 15

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июня. /ТАСС/. Еще четыре человека - два самовыдвиженца и представители Демократической партии России и КПРФ подали документы для выдвижения в качестве кандидатов на должность губернатора Камчатского края. Таким образом, число претендентов на этот пост возросло до 15, сообщили в понедельник ТАСС в региональном избиркоме.

"Документы подали самовыдвиженцы Александр Каменюк и Анатолий Цыпков. КПРФ выдвинула в качестве кандидата Валерия Быкова, а Демократическая партия России - Вячеслава Бушелева. По состоянию на 29 июня в списке кандидатов на пост губернатора 15 фамилий. Прием документов продлится до 4 июля", - уточнили в краевом избиркоме.

Первым пакет документов в избирательную комиссию подал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Он намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец, при этом его кандидатуру поддержит "Единая Россия". 20 июня в качестве кандидата зарегистрировался и руководитель камчатского регионального отделения политической партии ЛДПР Валерий Калашников, он собирается участвовать в выборах главы региона уже во второй раз.

О своем желании побороться за пост губернатора Камчатского края также заявили Одилжон Азизов - он выдвигается партией "Российский общенародный союз", Дмитрий Бобровских - его кандидатуру поддерживает политическая партия "Справедливая Россия", представитель "Гражданской платформы" Андрей Лиходеев, кандидат от партии "Патриоты России" Александр Остриков, выдвинутый Партией роста Максим Близнюков, самовыдвиженцы Алексей Николаев и Этибар Тагиев. На прошлой неделе о своем желании побороться за высший пост в регионе также заявили Виктория Бондаренко - она выдвигается Партией прогресса, и Дмитрий Омельченко - его кандидатуру поддерживает политическая партия "За справедливость!".

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы главы Камчатки назначены на 13 сентября.