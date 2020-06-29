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Голосование по поправкам в конституцию

Голосование по поправкам к Конституции России началось в Новой Зеландии

Участок для голосования открылся 29 июня в российском посольстве в Веллингтоне

СИДНЕЙ, 29 июня. /ТАСС/. Участок для голосования по поправкам к Конституции РФ открылся в понедельник в российском посольстве на территории Новой Зеландии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в дипломатической миссии РФ в Веллингтоне, до 1 июля в голосовании смогут принять участие граждане России, которые находятся в стране на временной или постоянной основе.

"В понедельник по предварительной записи проголосовали три человека, но основную массу избирателей мы ждем в главный день - 1 июля", - сообщили в посольстве. Также в нем отметили, что день голосования в Новой Зеландии является рабочим, поэтому "всем желающим предоставлена возможность проголосовать до 1 июля в соответствии с порядком, установленным ЦИК России".

В Новой Зеландии будет работать лишь один участок, расположенный в здании посольства РФ в Веллингтоне. 1 июля он откроется в 08:00 по местному времени и будет работать до 20:00. Для участия в голосовании будет необходимо предъявить только действующий паспорт гражданина России.

Теги
РоссияНовая ЗеландияГолосование по поправкам в конституцию
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