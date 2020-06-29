Участки для голосования по поправкам к Конституции России открылись в Тирасполе

КИШИНЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Участки для голосования по внесению изменений в российскую конституцию открылись в понедельник на территории непризнанного Приднестровья. Как сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии региона, которая оказывает содействие в организации, проживающие в республике граждане России смогут проголосовать на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного в Тирасполе, отдельный участок был открыт для миротворческого контингента РФ.

"Участки открылись 08:00 и будут работать до 20:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС). Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации будет проходить в Приднестровье в течение трех дней - с понедельника, 29 июня по среду, 1 июля", - отметила секретарь ЦИК Галина Шленскова. В связи с принятыми в республике мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса голосование организовано вне помещений. Перед входом на площадку для голосования производится температурный контроль голосующих, дезинфекция рук, а все задействованные в организации голосования лица обеспечены средствами индивидуальной защиты, отметили в ЦИК.

В Кишиневе голосование начнется 1 июля. В настоящее время на консульском учете в Молдавии находятся около 200 тыс. российских граждан, включая несовершеннолетних.