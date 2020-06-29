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Пандемия коронавируса нового типа

Вербовщики террористов призывают распространять коронавирус в общественных местах

Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков отметил, что подобные заявления образуют отдельную категорию информационно-психологических угроз для населения
Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков Валерий Шарифулин/ТАСС
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Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вербовщики призывают новых членов международных террористических организаций (МТО) к максимальному распространению коронавируса в общественных местах и госучреждениях. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

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"Пока государства борются за медицинскую и эпидемиологическую безопасность, ставя в качестве ключевой цели спасение жизни и здоровья своих граждан, вербовщики международных террористических группировок не просто используют и без того сложную ситуацию, привлекая новых "солдат джихада", но и распространяют призывы к максимальному распространению инфекции СOVID-19 заболевшими членами организации в общественных местах, государственных учреждениях и т. д.", - сказал Новиков.

Он отметил, что подобные заявления образуют отдельную категорию информационно-психологических угроз для населения.

"Соответственно, в лучшей ситуации оказываются те государства, которые располагают качественной системой санитарно-эпидемиологического контроля, технологиями выявления заболевших граждан и их своевременного лечения", - добавил руководитель АТЦ СНГ.

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