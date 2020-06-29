В СНГ обеспокоены безопасностью американских биолабораторий на Украине и в Грузии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Безопасность американских биолабораторий на Украине и в Грузии вызывает обеспокоенность в связи с проблемами государственного управления в этих странах. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

"Ситуация, в которой оказался весь мир, высветила другую проблему - размещение на территории некоторых стран, граничащих с государствами СНГ, биолабораторий, принадлежащих зарубежным, чаще всего зарубежным ведомствам и фондам. Особую озабоченность вызывает безопасность американских биолабораторий на Украине и в Грузии с учетом проблем государственного управления в этих странах", - сказал Новиков.

По его словам, "при определенных обстоятельствах" риски утечки биоматериалов все же существуют. Это не относится к терроризму, но возможны угрозы негативных последствий, как и в любом высокотехнологичном процессе.

"Собственно говоря, опыт настоящей пандемии может дать представление о последствиях утраты или неконтролируемой утечки биоматериалов, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека", - заключил глава АТЦ СНГ.