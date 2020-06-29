В МИД России зафиксировали в 2020 году более 1 млрд кибератак на цифровые объекты

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 1 млрд кибератак было совершено в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России с начала 2020 года. Об этом сообщил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью журналу "Международная жизнь", фрагмент которого был опубликован в понедельник.

"С начала этого года зафиксировано более 1 млрд вредоносных информационных воздействий на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации", - сказал дипломат.

По его словам, в последние месяцы участились случаи скоординированных атак, состоящих из нескольких связанных между собой акций. Так, за полгода количество таких серий уже превысило 12 тыс. "Целями атак становились объекты органов государственной власти, кредитно-финансовой сферы, здравоохранения, оборонной промышленности, науки и образования", - пояснил Крутских.

"Эти цифры подтверждают колоссальную опасность, которую несут компьютерные атаки, поскольку атакуемые объекты обеспечивают повседневную жизнедеятельность общества и государства, безопасность наших граждан", - отметил он.

Крутских также указал на то, что подобные инциденты в киберпространстве создают риски для возникновения полномасштабного конфликта в офлайн-среде. "Россия призывает к более эффективному международному сотрудничеству в борьбе с угрозой терроризма, особенно в цифровую эпоху. Использование информационно-коммуникационных технологий террористами - это явный вызов международному миру и безопасности, исходящий от противоправного применения данных технологий. Эта проблема не просто уголовная, это одновременно и политическая проблема. Подобные действия создают угрозу нарушения суверенитета государств и вмешательства в их внутренние дела", - заключил спецпредставитель президента.