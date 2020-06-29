Посол России заявил, что слухи о болезни Ким Чен Ына не имеют подтверждений

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил в понедельник посол РФ в КНДР Александр Мацегора в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Я уверен, что это безосновательные слухи, которые никакой почвы под собой не имеют", - сказал он.

По словам Мацегоры, оснований считать, что сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон готовят для того, чтобы она заняла место руководителя страны, нет. "Ни в коем случае речь не может идти о том, что ее готовят на какой-то случай [на место северокорейского лидера]", - сказал дипломат.

"Разговоры об этом никакого абсолютно основания не имеют. Она сейчас достаточно молодой человек, она обрела серьезный политический и внешнеполитический опыт. Она теперь может считаться сложившимся государственным деятелем высокого уровня. На этом бы я поставил точку", - отметил посол.

Отношения с Сеулом

Пхеньян вряд ли возобновит испытания стратегических вооружений из-за последнего обострения отношений с Сеулом, официальные лица КНДР речи об этом не ведут, отметил Мацегора.

"В официальных заявлениях руководства и официальных представителей КНДР говорилось прямо, что может быть среди этих военных так называемых мер: это дислокация воинских подразделений на границе в зонах Кэсона и Кымгансана в месте с вооружением; это может быть возвращение военнослужащих на пункты контроля, расположенные в пределах демилитаризованной зоны; это, возможно, какие-то военные приготовления, учения. Но ни в коем случае не испытания баллистических ракет и, естественно, не ядерные испытания", - сказал Мацегора.

Ни один из пунктов подписанной в сентябре 2018 года Пханмунджомской декларации между Пхеньяном и Сеулом не удалось реализовать из-за позиции Южной Кореи, сообщил Мацегора.

"Дело в том, что руководитель КНДР очень рассчитывал на то, что отношения между Севером и Югом будут решаться в двустороннем формате, без вмешательства извне. Была подписана в сентябре 2018 года замечательная декларация, которая предусматривала целый набор проектов, которые должны были в двустороннем формате выполняться. Экономических проектов, социальных, общественных. К сожалению, ни один из них, по сути дела, реализован не был", - сказал он.

"И все это с южной стороны объяснялось тем, что сначала необходимо, чтобы КНДР договорилась с США по ядерным делам. Это, конечно, вызвало негативную реакцию. Ну и ряд других мероприятий, которые были приняты на Юге - это военные учения и завоз новой военной техники. В общем, все шло к тому, что это [обострение] должно случиться и это, к сожалению, произошло", - подчеркнул посол.

Россия призывает Пхеньян и Сеул отказаться от ведущих к обострению отношений действий на фоне кризиса из-за распространения агитационных листовок. "Мы всячески призываем наших друзей и коллег воздержаться от такого рода мероприятий, находить общий язык", - сказал Мацегора.

Ситуация с коронавирусом

Оснований сомневаться в заявлениях Пхеньяна, что проникновение коронавируса в КНДР удалось не допустить, нет, заявил Мацегора.

Дипломат обратил внимание, что руководство КНДР приняло исчерпывающие меры, которые позволили им достаточно успешно решить проблему и не допустить проникновения этой инфекции к себе в страну.

"Я склонен относиться с доверием к официальным заявлениям корейского руководства о том, что сюда вирус не проник. И должен сказать, что мы здесь в посольстве не получили ни одного прямого либо косвенного сигнала о том, что какие-то есть сомнения в этих заявлениях", - сказал Мацегора.

Возможное открытие границ

Мацегора выразил сомнения, что КНДР откроет границы в октябре на празднование своего 75-летия из-за коронавируса.

"Изначально планировалось приглашение большого числа иностранных делегаций. Речь даже шла о проведении здесь Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, в котором предполагалось участие и делегации КПРФ, - сказал он. - Однако коронавирус спутал все карты. Сомневаюсь, что до 10 октября, когда пройдут основные мероприятия празднования, границы будут открыты. Скорее всего, нашим северокорейским друзьям придется отмечать праздник в кулуарном формате".

Вместе с тем посол обратил внимание, что столица КНДР активно готовится к предстоящей памятной дате. "Капитально реконструируется площадь Ким Ир Сена, где проходят главные мероприятия любого юбилея, идет подготовка к большому военному параду, в связи с чем отремонтированы мост "Окнюге", по которому через Тэдонган, центральную водную артерию столицы, пойдет военная техника", - отметил Мацегора.

"Молодежь репетирует массовые художественные представления, которые обычно проводятся на стадионе имени 1 Мая. Улицы и проспекты Пхеньяна украшают, приводят в порядок инфраструктуру города", - добавил посол.

Отношение к могилам советских солдат

Россия очень признательна руководству КНДР за бережное отношение к памятникам и могилам советских солдат и офицеров, заявил Мацегора.

По его словам, руководство КНДР с большим вниманием относится к памяти советских солдат и офицеров. "Здесь бережно сохраняются могилы и монументы советской армии. Одна из причин этого состоит в том, что здесь никто не посмеет поднять руку, потревожить сон наших героев, поскольку все они боевые соратники основателя КНДР Ким Ир Сена. Они в одних боевых рядах с партизанами корейскими шли на бой с общим врагом и погибали за свободу этой страны", - пояснил он.

"Поэтому сохранность и безопасность наших монументов и памятников, таким образом, тоже гарантирована. Мы очень признательны нашим корейским друзьям за такое доброе, бережное отношение", - подчеркнул дипломат.

Мацегора отметил, что прошедший в Москве 24 июня парад вызвал очень большой интерес у жителей Пхеньяна. "Судим об этом по тому, сколько сейчас толпится прохожих у наших посольских фотовитрин. Мы оперативно изготовили фотографии цветные, разместили их на фотостендах, и жители Пхеньяна с огромным интересом смотрят фотографии, читают подписи", - рассказал дипломат.

По словам посла, 75-летие освобождения Кореи - это следующий праздник, к которому готовятся в Пхеньяне, и который по праву можно считать общим праздником - российским и корейским. Мацегора сообщил, что в этот день традиционно посольство будет возлагать цветы к монументу Освобождения на горе Моранбон в Пхеньяне. "Букеты цветов лягут к могилам наших солдат здесь на советском воинском кладбище. Наши коллеги на севере страны, которые работают в генеральном консульстве в Чондине, тоже самое сделают в северных городах республики", - добавил он.

"Если хоть немного будут ослаблены ограничения, мы обязательно постараемся посетить все другие места. Вообще, могилы наших солдат, офицеров разбросаны практически по всей стране. Но только если будут отменяться ограничения", - информировал Мацегора.