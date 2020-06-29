В ЦИК прокомментировали публикацию итогов экзитпола до окончания голосования по поправкам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Обнародование результатов экзитпола до окончания голосования по поправкам к конституции РФ не является нарушением закона, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в понедельник Business FM. Так она прокомментировала публикацию опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому за четыре дня голосования, предшествующие основному дню - 1 июля, поправки поддержали 76% респондентов.

"К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию", - сказала она.

Памфилова добавила, что закон также не регулирует процесс агитации, проведение разного рода викторин и опросов. "Это все за пределами нашей компетенции. Самое главное, что я жестко очень стараюсь держать, это наша территория", - заключила она.

Согласно данным ВЦИОМ на 21:00 мск воскресенья, 28 июня, в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, 29,4% отвечать отказались. Среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 23,6% ответивших на вопрос россиян.

Голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".