Посол России рассказал о преимуществах работы в КНДР

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Преимущества работы в КНДР заключаются в красоте местной природы и благожелательности северокорейцев. Об этом рассказал в понедельник посол РФ в КНДР Александр Мацегора в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Это очень добрые, искренние, трудолюбивые люди, они преодолевают сложности, которых у них немало. Они очень оптимистичны. Это люди, которые не гнутся под ударами, которые готовы делать свое дело в любых условиях, они мне очень симпатичны, - сказал Мацегора. - Страна необыкновенно привлекательна с точки зрения ее замечательной природы, здесь много мест, куда можно поехать, великолепные горы, великолепное море".

Дипломат обратил внимание на то, что в КНДР нет многих привычных благ цивилизации и уклад жизни там сильно отличается от европейского.

"Здесь они живут по-своему, и если тебе удастся понять, полюбить эту страну, испытать интерес к ней, тогда ты сможешь прожить здесь и больше, чем полжизни, - резюмировал дипломат. - Я об этом говорю нашим молодым дипломатам и желаю, чтобы они нашли здесь свой интерес и свою судьбу, как это сделал я".