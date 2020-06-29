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Голосование по поправкам в конституцию

Около 200 тыс. человек проголосовали по поправкам онлайн в минувшие выходные

По состоянию на 12:00 понедельника явка на электронное голосование составила 83,38%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ в минувшие выходные, 27 и 28 июня. Об этом рассказал ТАСС в понедельник официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"В Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве и электронном штабе контролировали ход онлайн-голосования на протяжении всех выходных. За два дня в электронном голосовании приняли участие около 200 тыс. человек", - добавил Асафов.

Он уточнил, что по состоянию на 12:00 понедельника явка на электронное голосование составила 83,38%. Всего проголосовали онлайн 992 738 человек.

До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 32 часов, оно завершится 30 июня в 20:00 мск. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
Голосование по поправкам в конституцию
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