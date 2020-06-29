Эксперт: большинство россиян поддерживают поправки к конституции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Результаты экзитпола ВЦИОМ по итогам четырех дней голосования по поправкам к конституции свидетельствуют о том, что большинство россиян поддерживают предложенные изменения. Такое мнение высказал ТАСС гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

В понедельник ВЦИОМ опубликовал данные экзитпола, согласно которым поправки к Конституции РФ за четыре дня голосования поддержали 76% респондентов. По данным ЦИК, явка на голосовании за четыре дня составила 37,2%.

"Уже сейчас можно утверждать, что большинство проголосовавших выступают за поправки к конституции. Несмотря на то, что еще впереди несколько дней голосования, явка уже сейчас довольно высокая. Если мы помножим явку на заявивших о том, что они проголосовали "за", то у нас получится абсолютное большинство", - сказал Журавлев.

По его мнению, таким образом идея оппозиции бойкотировать голосование по поправкам к конституции провалилась. Журавлев отметил, что теперь следует ожидать от нее смены стратегии. "Будут какие-то другие формы противодействия. Я думаю, появятся какие-нибудь скандалы на участках, которых пока нет или их очень мало. Думаю, что, к сожалению, теперь они появятся", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что от оппозиции также следует ожидать заявления о непризнании результатов голосования, о подтасовке голосов. "Правда, непонятно, как при таком огромном преимуществе тех, кто проголосовал "за", помноженном на большое количество наблюдателей, в том числе и от самой оппозиции... они будут объяснять те "ужасные действия власти, в чем они заключаются", - сказал Журавлев.

Эксперт выразил мнение, что активность избирателей будет только возрастать. "Я пойду [голосовать] 1 июля и не удивлюсь, если таких людей будет немалое количество. Думаю, количество проголосовавших будет возрастать, потому что есть магия официального числа, а голосование назначено все-таки на 1 июля. Кроме того, эффективно идет и электронное голосование. Там цифры окончательные тоже будут, думаю, высокие", - отметил он.

Голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".