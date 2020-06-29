Глава краевого кардиологического диспансера возглавил Минздрав Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Главный врач краевого кардиологического диспансера Владимир Колесников возглавил министерство здравоохранения Ставропольского края. Нового министра в понедельник представил губернатор Владимир Владимиров, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Предыдущий министр здравоохранения края Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию в конце апреля 2020 года. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, допущенной главным внештатным инфекционистом Минздрава Ставрополья, которая стала первой пациенткой с коронавирусом в регионе.

"На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров представил нового министра здравоохранения Ставропольского края. На эту должность, в соответствии с распоряжением главы региона, назначен Владимир Колесников, ранее занимавший должность главного врача краевого клинического кардиологического диспансера", - говорится в сообщении.

Владимиров обозначил ряд приоритетных задач перед новым руководителем министерства. "В их числе организация помощи больным коронавирусной инфекцией, контроль своевременного исполнения в регионе национального проекта в сфере здравоохранения, федеральных и краевых отраслевых программ", - поясняется в сообщении.

Колесников является врачом высшей квалификационной категории по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия". С октября 2008 года он работал в должности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевой клинический кардиологический диспансер".