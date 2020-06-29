Песков назвал "абсолютной уткой" публикацию о предложении РФ талибам убивать американцев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" публикации о том, что Россия якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства американских военнослужащих. По его словам, на уровне лидеров двух стран эта тема не поднималась.

"Эти утверждения являются ложью", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующую публикацию газеты The New York Times. "Мы в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие, уважаемые, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа", - отметил Песков.

"Если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующее заявление президента [Дональда] Трампа, который дал уже оценку этим публикациям", - добавил представитель Кремля. На вопрос, обсуждались ли такие подозрения в адрес РФ президентами двух стран, Песков ответил: "Нет".

Газета The New York Times выступила в пятницу с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ) обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь, Трамп выступил с утверждением, что его не информировали о подобных нападениях на американские войска в Афганистане. В воскресенье он сообщил в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийство американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.