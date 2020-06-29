Песков: публикация итогов экзитпола не влияет на тех, кто еще не проголосовал

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кремль считает, что публикация итогов экзитпола до окончания голосования по поправкам в конституцию не оказывает влияния на тех, кто еще не проголосовал.

"Наверняка это [публикация итогов экзитпола] может способствовать повышению информированности населения, хотя информированность и так, по имеющимся данным, находится на весьма высоком уровне", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - ответил он на вопрос, оказывает ли публикация итогов экзитпола влияние на тех, кто еще не голосовал.

Отвечая на вопрос о мнении Кремля, допустимо ли публиковать данные экзитпола до окончания голосования, пресс-секретарь президента указал, что "здесь главным уполномоченным ведомством является Центральная избирательная комиссия, поэтому заключение Центральной избирательной комиссии, наверное, является основополагающим". "Мнение Кремля вряд ли здесь применимо", - полагает он. При этом Песков считает, что "нужно учитывать, что речь не идет о конкурентном голосовании, то есть это не выборы, а голосование". "Поэтому, скорее, нужно солидаризироваться с точкой зрения ЦИК", - отметил представитель Кремля.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что обнародование результатов экзитпола до окончания голосования по поправкам к конституции не является нарушением закона. Так она прокомментировала публикацию опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которому за четыре дня голосования, предшествующих основному дню - 1 июля, поправки поддержали 76% респондентов.

Говоря о сообщениях о случаях, когда отдельным гражданам удалось проголосовать несколько раз, Песков признался, что не знает, "какие цели преследуют эти активисты", рассказывая о своем опыте повторного голосования. "Если цели - совершенствование избирательной системы, то, наверное, это неплохо", - сказал он. "Стоит ли [к ним] применять предусмотренное законом наказание или нет, это не решение Кремля, и мы не хотели бы в это вмешиваться", - подчеркнул он. По мнению Пескова, "в любом случае, если поступают сигналы о каких-то пробелах или каких-то несовершенствах, которые, конечно, никоим образом не могут оказывать влияние на общий фон легитимности, Центральная избирательная комиссия будет принимать меры по внесению ясности в этой ситуации и там, где необходимо, внесение корректировок для улучшения методов работы".