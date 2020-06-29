Песков: Россия желает США восстановления спокойствия и гармонии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Москва желает США восстановления спокойствия в стране и напоминает, что тоже проходила этап сноса памятников, который был не самым лучшим в истории.

"Мы искренне желаем нашим американским коллегам и американцам восстановления спокойствия и гармонии, насколько это возможно", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не стал говорить о ситуации в США. "Я воздержусь от каких-либо комментариев относительно проявления неспокойствия, которое имеет место в США, это внутреннее дело США", - пояснил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос об имеющихся в США планах убрать из центра города Ситки (штат Аляска) статую Александра Баранова, который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков, Песков заметил, что снос памятников в США "сейчас приобрел массовый характер".

"У нас в стране тоже был период, когда памятники сносили. Это был не самый блистательный период в нашей истории", - подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее сообщил ТАСС городской управляющий города Ситка Джон Лич, убрать статую Баранова предлагает группа жителей Ситки. Они выступили 23 июня на открытой сессии городского совета и полагают, что статуя может оскорблять чувства представителей коренных народов. В режиме онлайн начат сбор подписей и под предложением убрать памятник из Ситки. Эту петицию подписали 1 862 человека.

Координационный совет организации российских соотечественников США начал собирать подписи под онлайн-петицией против предложения убрать из центра Ситки статую Баранова.