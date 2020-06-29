Путин соберет постоянных членов СБ на оперативное совещание

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин проведет в понедельник оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности и международный телефонный разговор.

"Президент работает в Ново-Огарево, <…> планируется, что он соберет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, оно будет в режиме видеоконференции", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пообещал сообщить позже об обсуждавшихся темах.

По словам представителя Кремля, в течение дня у Путина состоятся "рабочие контакты". "Ближе к вечеру мы ожидаем его международный телефонный разговор", - отметил Песков, добавив, что будет предоставлена информация о том, "что будет обсуждать президент с его визави".