Путин будет участвовать в голосовании по поправкам к конституции очно

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин лично приедет на избирательный участок, чтобы принять участие во всероссийском голосовании по поправкам к конституции.

"Президент будет лично голосовать. Когда и как - мы вам сообщим", - сказал Песков в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос, будет ли президент при этом использовать средства индивидуальной защиты, например маску и перчатки, представитель Кремля заявил, что ему об этом неизвестно.

"Я не знаю. Вы увидите, когда президент будет голосовать", - сказал Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что российский лидер "будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих".

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".