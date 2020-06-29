Нарышкин: одобрение гражданами поправок в конституцию повышает ее легитимность

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Участие граждан в голосовании по поправкам в конституцию РФ поднимает ее легитимность на высокий уровень. Об этом заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе голосования по поправкам на одном из избирательных участков Москвы.

"Конечно, важнейшим событием является то, как организовано одобрение, потому что поправки приняты парламентом России, но они вступят в силу только тогда и только при условии, что получат одобрение со стороны граждан России. Эти вещи повышают степень легитимности нашей конституции на высочайший уровень и, безусловно, принятие поправок является событием исторического и огромного правового значения", - сказал он.

По словам Нарышкина, важным является и тот факт, что в работе над обсуждением поправок приняли участие тысячи россиян. "В конституции нет и не может быть второстепенных норм, и в том пакете поправок, который в эти дни обсуждает и высказывает свое отношение население России, конечно, все нормы чрезвычайно важны. Важно и то, каким образом шла работа над поправками в конституцию. Да, первый и очень сильный импульс задал президент России Владимир Путин, а потом, в течение трех месяцев работало чуть ли не все население страны. Шли дискуссии профессиональных коллективов, поступали предложения со стороны граждан России в письменном виде. Наверное, можно сказать, что в этой работе по подготовке корпуса поправок приняли участие сотни тысяч, а, может быть, и миллионы российских граждан", - подчеркнул глава СВР.

Говоря о конкретных предложениях по изменению Основного закона России, он выделил два нововведения. "Я только что на площадке Российского исторического общества проводил круглый стол по такой теме как история технологического развития России, и упомянул о том, что, с одной стороны, есть поправка о сохранении исторической памяти, а с другой стороны, поправка о том, что технологическое развитие России является предметом ведения и приоритетом РФ. И в этом смысле есть внутренняя взаимосвязь между двумя этими нововведениями, поскольку плоды технологического прогресса созревают только на основе исторических традиций", - добавил Нарышкин.