Матвиенко предложила подумать о расширении практики голосования в течение нескольких дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что решение о проведении голосования по конституции в течение нескольких дней себя полностью оправдало, и предложила подумать о расширении такой практики. Об этом она сообщила в понедельник журналистам после голосования по поправкам к Конституции РФ в центре Санкт-Петербурга.

"Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало", - сказала она.

"Кстати, такая практика используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность, потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить, второе, конечно, с учетом санитарно-эпидемиологических требований: нет очередей, нет скопления людей, в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно", - сказала она.

Голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".