ЦИК зафиксировал как минимум две попытки DDoS-атак на сайт о голосовании по конституции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Центризбирком зафиксировал как минимум две попытки вмешательства в работу официального сайта общероссийского голосования по поправкам к конституции с территории Украины, Германии, Великобритании и Сингапура. Об этом говорится в документе, продемонстрированном в понедельник в информационном центре ЦИК.

"По состоянию на 28 июня 2020 года можем констатировать как минимум две попытки внешнего вмешательства в работу сайта с целью нарушить нормальную работу ресурса, создать повышенную нагрузку на сервер/хостинг указанного портала", - указывается в документе.

Согласно представленной информации, первая попытка осуществлялась в период с 18 часов мск 22 июня до 12 часов мск 23 июня 2020. "Наблюдалась повышенная нагрузка (нехарактерная для обычной среднестатистической посещаемости сайта) - до 4 тыс. обращений в минуту. Единовременный рост трафика из Украины, Германии", - уточнили в комиссии.

Вторая попытка была зафиксирована 28 июня примерно с 9 до 11 часов мск. "Наблюдался резкий рост посещений из Великобритании (почти 500 тыс. посещений) и Сингапура (более 3,5 млн посещений)", - пояснили в ЦИК.

В документе отмечается, что в ответ на попытки вмешательства были приняты необходимые технические меры, в том числе полностью заблокирован заход на портал из Сингапура. "С целью корректной работы сайта ведется постоянный мониторинг откликов. Каждые 15 минут уполномоченному администратору приходят данные по нагрузке. В случае сбоя в отзывах на доступ к сайту администратору в режиме реального времени поступает сообщение о проблемах, которое позволяет оперативно провести глубокую аналитику по работе домена и в случае необходимости принимать оперативные меры", - заверили в Центризбиркоме.

Как добавил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, указанная первичная аналитика была подготовлена комиссией. "Это атаки, которые идут на сайт, с которым работает ЦИК <...> Мне кажется, что это свидетельство того, что есть желание каким-то образом повлиять на результаты", - сказал Булаев.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".